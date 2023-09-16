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Премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса

Премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит итальянский город Лампедуза. Как передает Report со ссылкой на Euronews, глава Еврокомиссии приняла приглашение премьер-министра Италии Джорджия Мелони, которая ранее попросила содействие Брюсселя в
Другие страны
16 сентября 2023 г. 15:15
Премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят остров Лампедуза, где сложилась критическая ситуация из-за миграционного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на европейские источники.

По их данным, Мелони и фон дер Ляйен прибудут на остров "на этих выходных".

Как пишет агентство, на Лампедузе наблюдается рост напряженности - там начинаются протесты со стороны мигрантов, которые ждут своей переправки в другие центры распределения.

Как сообщали ранее местные власти, эскалация произошла после прибытия на остров за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. В целом же, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.

Некоторые итальянские мэры и губернаторы выступали с заявлениями, что не желают принимать у себя мигрантов.

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