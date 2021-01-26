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Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Другие страны
26 января 2021 г. 15:54
Премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Джузеппе Конте

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Rainews24 из президентского Квиринальского дворца, где состоялась встреча Конте с главой государства Серджо Маттареллой.

Официального заявления пресс-службы президента пока не распространялось.

До встречи с Маттареллой Конте провел заседание Совмина, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост.

Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

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