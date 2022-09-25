Премьер Испании заразился коронавирусом

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.
"Этим утром я получил положительный (результат теста) на COVID-19", - написал премьер.
В этой связи он отменил участие в запланированном на воскресенье мероприятии.
"Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", - добавил глава правительства.
Esta mañana he dado positivo en— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)
#COVID19. No podré estar hoy junto a @salvadorillay todos los compañeros y compañeras de @socialistes_caten Gavà. Feliz #FestaDeLaRosa.
Continuaré trabajando extremando las precauciones.
September 25, 2022