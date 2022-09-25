Премьер Испании заразился коронавирусом

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом Санчес написал в социальной сети Twitter.

"Этим утром я получил положительный (результат теста) на COVID-19", - написал премьер.

В этой связи он отменил участие в запланированном на воскресенье мероприятии.

"Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", - добавил глава правительства.