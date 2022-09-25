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Премьер Испании заразился коронавирусом

Премьер Испании заразился коронавирусом Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 12:20
Премьер Испании заразился коронавирусом

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом Санчес написал в социальной сети Twitter.

"Этим утром я получил положительный (результат теста) на COVID-19", - написал премьер.

В этой связи он отменил участие в запланированном на воскресенье мероприятии.

"Я продолжу работать, принимая все возможные меры предосторожности", - добавил глава правительства.

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