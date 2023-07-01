Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства королевства в ЕС

Глава правительства Испании Педро Санчес прибыл в субботу в Украину в первый день председательства королевства в Совете ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства Испании Педро Санчес прибыл в субботу в Украину в первый день председательства королевства в Совете ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Уже в Киеве, - написал он в Twitter. - Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского".



Санчес заявил о европейской солидарности с Киевом.



"Мы будем поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу", - отметил он.

В ходе визита в Киев испанский премьер также должен выступить с речью перед Верховной радой.

Испания в субботу приняла на полгода обязанности государства - председателя Совета ЕС, которые перешли к ней от Швеции.



Королевство будет председательствовать в сообществе в пятый раз с момента вступления в него в 1986 году. 1 января 2024 года эстафетная палочка перейдет к Бельгии.