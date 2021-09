Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил Социал-демократическую партию Германии с результатами парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети Twitter.

"Поздравления Олафу Шольцу и СДПГ с прекрасными результатами. Испания и Германия продолжат работать вместе для более сильной Европы и за справедливое и зеленое восстановление, которые никого не оставит позади", - написал Санчес.