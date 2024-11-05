Премьер Испании: После наводнения нам нужен новый бюджет на 2025 год

Наводнения и паводки в Испании, которые привели к серьезным разрушениям и гибели сотен людей в восточных и южных регионах страны, особенно в Валенсии, связаны с кризисом изменения климата.

Наводнения и паводки в Испании, которые привели к серьезным разрушениям и гибели сотен людей в восточных и южных регионах страны, особенно в Валенсии, связаны с кризисом изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"После наводнения нам нужен новый бюджет на 2025 год", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в нынешних условиях он воздержится от политических дискуссий, так как приоритетом сейчас является спасение жизней.

Отметим, что число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями 29 октября, достигло 218 человек.