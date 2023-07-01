Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены

Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.

Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая перед Верховной радой.

Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС. "Мы есть и будем с вами столько, сколько потребуется, - утверждает Санчес, чье выступление транслировала газета El Mundo. - Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены".

По мнению главы испанского правительства, условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Украина.

"Другие страны и регионы предлагают мирные планы. Их участие высоко ценится, но, в то же время, мы не можем полностью принять их", - сказал он. Санчес также заверил, что Мадрид поддерживает создание Совета Украина - НАТО.