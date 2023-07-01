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Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены

Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.
Другие страны
1 июля 2023 г. 14:55
Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены

Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, независимо от цены, которую придется заплатить, и объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на €55 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая перед Верховной радой.

Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС. "Мы есть и будем с вами столько, сколько потребуется, - утверждает Санчес, чье выступление транслировала газета El Mundo. - Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены".

По мнению главы испанского правительства, условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Украина.

"Другие страны и регионы предлагают мирные планы. Их участие высоко ценится, но, в то же время, мы не можем полностью принять их", - сказал он. Санчес также заверил, что Мадрид поддерживает создание Совета Украина - НАТО.

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