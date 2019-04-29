Премьер Испании пообещал сформировать проевропейское правительство

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал, что сформирует проевропейское правительство по итогам состоявших в воскресенье досрочных парламентских выборов в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы направили сообщение Европе и остальному миру, - отметил глава кабмина, выступая в Мадриде перед сторонниками Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является. - Можно победить авторитаризм и регресс".

"Было продемонстрировано, что Испания - это прочная и высококачественная демократия", - добавил он. Кроме того, Санчес пообещал "сформировать проевропейское правительство, чтобы укреплять, а не ослаблять".

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) состоялось в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления победила ИСРП Санчеса, получив 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Несмотря на это, социалисты не смогли получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что ИСРП нужно будет вести переговоры с другими политическими силами.