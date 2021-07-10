Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу на брифинге о серьезных кадровых перестановках в своем коалиционном правительстве и решении сменить несколько членов кабинета.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу на брифинге о серьезных кадровых перестановках в своем коалиционном правительстве и решении сменить несколько членов кабинета.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В частности, он постановил назначить нового главу МИД вместо Аранчи Гонсалес Лаи. Ее сменит посол в Париже Хосе Мануэль Альбарес. "Я только что передал королю [Филиппу VI] состав нового правительства, - уточнил премьер. - После окончания самой тяжелой части пандемии [коронавируса] главная задача [обновленного кабинета] будет заключаться в ускорении экономического восстановления и создании рабочих мест".