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Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве

Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу на брифинге о серьезных кадровых перестановках в своем коалиционном правительстве и решении сменить несколько членов кабинета.
Другие страны
10 июля 2021 г. 17:32
Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу на брифинге о серьезных кадровых перестановках в своем коалиционном правительстве и решении сменить несколько членов кабинета.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В частности, он постановил назначить нового главу МИД вместо Аранчи Гонсалес Лаи. Ее сменит посол в Париже Хосе Мануэль Альбарес. "Я только что передал королю [Филиппу VI] состав нового правительства, - уточнил премьер. - После окончания самой тяжелой части пандемии [коронавируса] главная задача [обновленного кабинета] будет заключаться в ускорении экономического восстановления и создании рабочих мест".

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