Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине

Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет El Mundo

"В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от цены". Кроме того, он анонсировал новый пакет помощи в размере 55 млн евро для Украины", - пишет издание

С 1 июля Испания по принципу ротации сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.