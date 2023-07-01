О нас

Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине

Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Другие страны
1 июля 2023 г. 16:37
Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине

Испания выделяет для Украины новый пакет помощи на сумму 55 млн евро, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет El Mundo

"В своем выступлении перед украинским парламентом Санчес пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от цены". Кроме того, он анонсировал новый пакет помощи в размере 55 млн евро для Украины", - пишет издание

С 1 июля Испания по принципу ротации сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Во Франции начались похороны застреленного полицейским подростка
Во Франции начались похороны застреленного полицейским подростка
1 июля 2023 г. 16:32
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми
1 июля 2023 г. 16:23
Le Figaro: Журналисты стали жертвами бунтовщиков по всей Франции
Le Figaro: Журналисты стали жертвами бунтовщиков по всей Франции
1 июля 2023 г. 16:16
Два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков
Два бронетранспортера жандармерии направляются в Марсель для подавления беспорядков
1 июля 2023 г. 16:09
В ПА ОБСЕ будет спецкомитет по Украине
В ПА ОБСЕ будет спецкомитет по Украине
1 июля 2023 г. 15:48
Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних
Во Франции вводят комендантский час для несовершеннолетних
1 июля 2023 г. 15:28
Украина ввела санкции в отношении более 190 физических и 291 юридического лица
Украина ввела санкции в отношении более 190 физических и 291 юридического лица
1 июля 2023 г. 15:16
Лидер правой партии осудил слова Макрона о роли видеоигр в протестах во Франции
Лидер правой партии осудил слова Макрона о роли видеоигр в протестах во Франции
1 июля 2023 г. 15:06
Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены
Премьер Испании пообещал Украине поддержку независимо от цены
1 июля 2023 г. 14:55
Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов
Проект рамочного соглашения западных стран с Киевом по защите Украины почти готов
1 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi