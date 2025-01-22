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Премьер Испании не исключил отправки военных в Украину в качестве миротворцев

Премьер Испании не исключил отправки военных в Украину в качестве миротворцев Председатель правительства Испании Педро Санчес не стал отрицать возможности отправки военных в Украину в качестве миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.
Другие страны
22 января 2025 г. 15:41
Премьер Испании не исключил отправки военных в Украину в качестве миротворцев

Председатель правительства Испании Педро Санчес не стал отрицать возможности отправки военных в Украину в качестве миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Испания всегда привержена обеспечению безопасности союзников", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Мадрид направить военных в Украину в качестве миротворцев, Санчес отметил: "Я думаю, что пока рано четко отвечать". "[Владимир] Зеленский заявил, что нам сейчас нужно посмотреть, есть ли у нас путь к миру, - добавил глава кабмина. - И я верю, что 2025 год может стать этим годом [урегулирования конфликта]".

Председатель правительства также уточнил, что Испания является "надежным партнером" НАТО, несмотря на то, что королевство пока не довело свои военные расходы до 2% ВВП.

В конце декабря 2024 года, отвечая на вопрос журналистов о гипотетическом размещении в Украине миротворческих сил ЕС, Санчес говорил, что Мадрид не планирует отправки своих военных.

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