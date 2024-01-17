Премьер Испании: На Западе множатся автократические режимы

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил мнение, что в странах Запада распространяются автократические режимы.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил мнение, что в странах Запада распространяются автократические режимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Крайне правые растут, автократические режимы размножаются на Западе и в других регионах мира, но правда в том, что эта ужасная тенденция является лишь симптомом более глубоких проблем. Одной из них является эрозия среднего и рабочего классов", - заявил премьер.

Так, Санчес обратил внимание на то, что экономия средств, приобретение жилья или просто поездка в отпуск становится все более сложной задачей для людей.

"Мы должны остановить эту эрозию, и мы должны сделать это, не поворачиваясь спиной к нашим ценностям, экологическому кризису или потребностям бедных стран", - добавил он.