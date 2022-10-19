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Премьер Испании: Граждане зимой не будут страдать от нехватки энергии для отопления домов

Премьер Испании: Граждане зимой не будут страдать от нехватки энергии для отопления домов Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал, что, несмотря на энергетический кризис, жители страны не будут страдать предстоящей зимой от нехватки энергии для отопления своих домов.
Другие страны
19 октября 2022 г. 00:00
Премьер Испании: Граждане зимой не будут страдать от нехватки энергии для отопления домов

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал, что, несмотря на энергетический кризис, жители страны не будут страдать предстоящей зимой от нехватки энергии для отопления своих домов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в испанском парламенте.

Премьер признал, что предстоящие месяцы "не будут простыми". "Не будет принято радикальных мер, не будет отключения электроэнергии, нормирования, ни одной из этих апокалипсических сцен, которые предрекают создатели фейков, - заверил он. - Ни в одном испанском доме не будет недостатка энергии для освещения, отопления и приготовления пищи этой зимой". Санчес также выразил мнение, что у банков и энергетических компаний есть "моральный долг" вернуть сейчас обществу то, что они получили во время пандемии коронавируса в результате действий правительства.

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