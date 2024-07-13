Премьер Ирландии принял приглашение Зеленского посетить Украину

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом пригласил его посетить с визитом Украину.

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом пригласил его посетить с визитом Украину.

Как передает Report со ссылкой телеканал RTE, об этом глава ирландского правительства заявил на пресс-конференции.

"Я получил от президента Зеленского приглашение посетить Киев этим летом и с нетерпением жду этой возможности, - сказал Харрис. - Я также пригласил его совершить официальный визит в Ирландию".

Согласно информации, стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности затронули вопросы помощи, которую Ирландия может оказать в разминировании на территории, совершенствовании кибербезопасности, а также в работе по воссоединению с родственниками украинских детей, находящихся сейчас в России.