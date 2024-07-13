О нас

Премьер Ирландии принял приглашение Зеленского посетить Украину

Премьер Ирландии принял приглашение Зеленского посетить Украину Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом пригласил его посетить с визитом Украину.
Другие страны
13 июля 2024 г. 21:08
Премьер Ирландии принял приглашение Зеленского посетить Украину

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом пригласил его посетить с визитом Украину.

Как передает Report со ссылкой телеканал RTE, об этом глава ирландского правительства заявил на пресс-конференции.

"Я получил от президента Зеленского приглашение посетить Киев этим летом и с нетерпением жду этой возможности, - сказал Харрис. - Я также пригласил его совершить официальный визит в Ирландию".

Согласно информации, стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности затронули вопросы помощи, которую Ирландия может оказать в разминировании на территории, совершенствовании кибербезопасности, а также в работе по воссоединению с родственниками украинских детей, находящихся сейчас в России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
Турция передаст странам-союзникам около 150 истребителей KAAN из первой партии производства
8 июля 2024 г. 13:50
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
В результате ракетных атак в Киеве погибли пять человек
8 июля 2024 г. 12:53
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
8 июля 2024 г. 15:52
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан на неопределенный срок
8 июля 2024 г. 12:44
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Бренда Шаффер: Азербайджан добьется больших успехов в использовании традиционной и возобновляемой энергии
Бренда Шаффер: Азербайджан добьется больших успехов в использовании традиционной и возобновляемой энергии
8 июля 2024 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi