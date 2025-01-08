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Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира

Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани предложил провести в Багдаде конференцию в формате диалога, в котором бы приняли участие представители всех стран Ближнего Востока.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:47
Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани предложил провести в Багдаде конференцию в формате диалога, в котором бы приняли участие представители всех стран Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит иракское агентство INA.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего визита в Иран.

"Призываем провести в Багдаде региональную конференцию в формате всестороннего диалога, который гарантировал бы мир и безопасность на Ближнем Востоке, а также способствовал бы укреплению отношений, основанных на доверии, между странами нашего региона", - скаал он.

Ас-Судани подчеркнул, что, по его мнению, ближневосточные государства должны перейти "от взаимных угроз к обсуждению текущих проблем", чтобы решить имеющиеся между ними разногласия.

Информации о предполагаемой дате конференции и составе участников премьер Ирака пока не привел.

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Версия на азербайджанском языке İraqın Baş naziri regional sülh konfransı keçirməyə çağırıb

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