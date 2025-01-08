Премьер Ирака призвал провести региональную конференцию о достижении мира

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани предложил провести в Багдаде конференцию в формате диалога, в котором бы приняли участие представители всех стран Ближнего Востока.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани предложил провести в Багдаде конференцию в формате диалога, в котором бы приняли участие представители всех стран Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит иракское агентство INA.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего визита в Иран.

"Призываем провести в Багдаде региональную конференцию в формате всестороннего диалога, который гарантировал бы мир и безопасность на Ближнем Востоке, а также способствовал бы укреплению отношений, основанных на доверии, между странами нашего региона", - скаал он.

Ас-Судани подчеркнул, что, по его мнению, ближневосточные государства должны перейти "от взаимных угроз к обсуждению текущих проблем", чтобы решить имеющиеся между ними разногласия.

Информации о предполагаемой дате конференции и составе участников премьер Ирака пока не привел.