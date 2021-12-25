Премьер Ирака призвал покинувших страну христиан вернуться на родину

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в субботу призвал всех христиан, уехавших из страны, вернуться на родину и принять участие в ее возрождении.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в субботу призвал всех христиан, уехавших из страны, вернуться на родину и принять участие в ее возрождении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал El Nashra, глава правительства присутствовал на рождественской службе, состоявшейся в кафедральном соборе Святого Иосифа в центре Багдада.

"Христианам принадлежит заметная роль в Ираке и необходимо поощрять их оставаться в стране, - подчеркнул аль-Казыми. - Я призываю всех христиан, покинувших Ирак, вернуться на родину и принять участие в ее возрождении". По словам премьера, определенные силы не оставляют попыток ослабить религиозно-культурное разнообразие Ирака. "В этой ситуации перед властями стоит задача дать людям надежду и укрепить независимость страны", - отметил он.

Он также указал, что диалог является единственным путем, который определит будущее для всех иракцев вне зависимости от религиозной принадлежности.

Согласно переписи населения, проведенной национальной комиссией по правам человека в марте прошлого года, в Ираке насчитывается 250 тыс. христиан из 1,5 млн, которые проживали там до 2003 года.

По данным комиссии, 130 тыс. христиан были насильственно перемещены, 115 были убиты и 161 похищен в период контроля террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) над городом Мосул в 2014-2017 годах.