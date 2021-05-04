Премьер Ирака принял отставку министра здравоохранения

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми принял во вторник отставку министра здравоохранения страны Хасана ат-Тамими после публикации отчета специальной правительственной комиссии о причинах пожара в одной из больниц Багдада 24 апреля, где погибли более 8

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми принял во вторник отставку министра здравоохранения страны Хасана ат-Тамими после публикации отчета специальной правительственной комиссии о причинах пожара в одной из больниц Багдада 24 апреля, где погибли более 80 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном канцелярией иракского премьера в Twitter.

"Глава кабинета министров Мустафа аль-Казыми принял прошение об отставке министра здравоохранения Хасана ат-Тамими после публикации специального отчета комиссии по расследованию трагедии, которая произошла в больнице "Ибн аль-Хатыб", - указано в сообщении.