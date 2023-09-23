О нас

Премьер Ирака планирует посетить Москву в ближайшие несколько недель

Премьер Ирака планирует посетить Москву в ближайшие несколько недель Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует отправиться с визитом в Москву в ближайшие несколько недель.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 14:20
Премьер Ирака планирует посетить Москву в ближайшие несколько недель

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует отправиться с визитом в Москву в ближайшие несколько недель.

Как передает Report, об этом сообщает иракское министерство иностранных дел.

По его данным, во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 22 сентября на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что "иракская сторона работает над завершением необходимой подготовки к визиту премьер-министра господина Мухаммеда ас-Судани, в столицу России, Москву, в ближайшие несколько недель".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
23 сентября 2023 г. 13:18
Символ победы армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
ФотоСимвол "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
23 сентября 2023 г. 13:09
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
23 сентября 2023 г. 12:07
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали более 800 единиц оружия, бронетехнику и боеприпасы
ФотоЧлены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали более 800 единиц оружия, бронетехнику и боеприпасы
22 сентября 2023 г. 21:12
МВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги
ВидеоМВД: В городе Ханкенди совершаются умышленные поджоги
22 сентября 2023 г. 19:53
Оставленная боевая позиция близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района
Оставленная боевая позиция близ населенного пункта Джанъятаг Тертерского района
22 сентября 2023 г. 17:03
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
Армянским жителям Карабаха представлены планы по реинтеграции
21 сентября 2023 г. 16:27
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
21 сентября 2023 г. 16:06
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана
21 сентября 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi