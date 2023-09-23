Премьер Ирака планирует посетить Москву в ближайшие несколько недель

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует отправиться с визитом в Москву в ближайшие несколько недель.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует отправиться с визитом в Москву в ближайшие несколько недель.

Как передает Report, об этом сообщает иракское министерство иностранных дел.

По его данным, во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 22 сентября на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что "иракская сторона работает над завершением необходимой подготовки к визиту премьер-министра господина Мухаммеда ас-Судани, в столицу России, Москву, в ближайшие несколько недель".