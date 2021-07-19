Премьер Ирака обсудит с Байденом вывод ВС США с территории страны

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью телеканалу Al Hadath .

"Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны", - отметил М.аль-Казыми.