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Премьер Ирака обсудит с Байденом вывод ВС США с территории страны

Премьер Ирака обсудит с Байденом вывод ВС США с территории страны Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Другие страны
19 июля 2021 г. 04:19
Премьер Ирака обсудит с Байденом вывод ВС США с территории страны
Мустафа аль-Казыми

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что намерен обсудить на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью телеканалу Al Hadath.

"Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны", - отметил М.аль-Казыми.

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