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Премьер Ирака может подать в отставку из-за обстановки в стране

Премьер Ирака может подать в отставку из-за обстановки в стране Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что покинет свой пост, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.
Другие страны
31 августа 2022 г. 06:33
Премьер Ирака может подать в отставку из-за обстановки в стране

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что покинет свой пост, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

"Если политическая ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака", - сказал аль-Казыми в обращении к иракскому народу. По его словам, если в стране "и дальше будут продолжаться конфликты и хаос", он сделает свой моральный выбор и примет это решение в соответствии с конституцией страны.

Аль-Казыми также проинформировал, что правительство создало специальный комитет для расследования недавних столкновений в Багдаде и "выявления тех, кто пролил кровь иракцев и обстреливал ракетами здания правительства". Он подтвердил свою убежденность в том, что оружие должно находиться исключительно под контролем государства.

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