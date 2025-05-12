Премьер Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Индия пока приостановила удары по Пакистану, ее действия будут зависеть от шагов Исламабада.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с первым после начала операции "Синдур" обращением к нации.
"Мы только отложили наши удары по Пакистану", - сказал он, подчеркнув, что в дальнейшем Индия будет поступать "в зависимости от того, какие действия Пакистан предпримет в будущем".
Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию "Синдур" против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как "террористическую". Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.
В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием "Буньян-ум-Марсус" ("Прочная стена"), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели.
Обострение началось после нападения на туристов в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.