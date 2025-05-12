Премьер Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Индия пока приостановила удары по Пакистану, ее действия будут зависеть от шагов Исламабада.

Индия пока приостановила удары по Пакистану, ее действия будут зависеть от шагов Исламабада.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с первым после начала операции "Синдур" обращением к нации.

"Мы только отложили наши удары по Пакистану", - сказал он, подчеркнув, что в дальнейшем Индия будет поступать "в зависимости от того, какие действия Пакистан предпримет в будущем".

Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию "Синдур" против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как "террористическую". Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием "Буньян-ум-Марсус" ("Прочная стена"), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели.

Обострение началось после нападения на туристов в Пахалгаме 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.