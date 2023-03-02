Премьер Индии: Встреча G20 проходит во времена глубоких разногласий

Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем.

Встреча глав МИД G20 проходит во времена глубоких разногласий, но мир ожидает, что страны "большой двадцатки" поспособствуют решению проблем.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к участникам заседания.

"Мир ожидает, что G20 облегчит проблемы роста, развития, экономической устойчивости, противодействия стихийным бедствиям, финансовой стабильности, транснациональной преступности, коррупции, терроризма, а также продовольственной и энергетической безопасности. Во всех этих областях G20 обладает потенциалом для достижения консенсуса и достижения конкретных результатов", - сказал Моди.

Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.