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Премьер Индии в Париже обсудит с Макроном конфликт в Украине

Премьер Индии в Париже обсудит с Макроном конфликт в Украине Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Париж на этой неделе обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном конфликт в Украине.
Другие страны
12 июля 2023 г. 15:58
Премьер Индии в Париже обсудит с Макроном конфликт в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Париж на этой неделе обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном конфликт в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

"Когда встречаются два лидера, безусловно, они обсуждают события и вызовы в разных частях мира. Мой премьер-министр и президент Макрон обсуждали этот вопрос в прошлом, уверен, что они обменяются мнениями по этой теме в этот раз", - сказал индийский дипломат.

По его словам, руководство Индии "постоянно взаимодействует" с президентом России Владимиром Путиным. Кватра также добавил, что недавно состоялась встреча индийского премьер-министра с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. "Наша позиция [по Украине] хорошо известна", - подчеркнул он.

Официальный Нью-Дели ранее заявлял, что урегулирование в Украине должно быть достигнуто путем дипломатии и диалога.

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