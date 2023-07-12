Премьер Индии в Париже обсудит с Макроном конфликт в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Париж на этой неделе обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном конфликт в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Париж на этой неделе обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном конфликт в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

"Когда встречаются два лидера, безусловно, они обсуждают события и вызовы в разных частях мира. Мой премьер-министр и президент Макрон обсуждали этот вопрос в прошлом, уверен, что они обменяются мнениями по этой теме в этот раз", - сказал индийский дипломат.

По его словам, руководство Индии "постоянно взаимодействует" с президентом России Владимиром Путиным. Кватра также добавил, что недавно состоялась встреча индийского премьер-министра с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. "Наша позиция [по Украине] хорошо известна", - подчеркнул он.

Официальный Нью-Дели ранее заявлял, что урегулирование в Украине должно быть достигнуто путем дипломатии и диалога.