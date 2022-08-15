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Премьер Индии: Страна через через 25 лет станет развитой

Премьер Индии: Страна через через 25 лет станет развитой Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает в ближайшие 25 лет превратить страну в развитое государство.
Другие страны
15 августа 2022 г. 15:22
Премьер Индии: Страна через через 25 лет станет развитой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещает в ближайшие 25 лет превратить страну в развитое государство.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", с таким заявлением он выступил в понедельник в честь 75-летия независимости страны.

"Индия будет руководствоваться идеалами самостоятельности и духом международного партнерства, чтобы достичь совершенства в науке и технологиях, создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", - приводит газета The Times of India его слова.

Моди заявил, что "Индия должна стать развитой страной через 25 лет".

"Я призываю молодежь посвятить свои жизни в ближайшие 25 лет развитию страны, мы должны вместе работать над развитием всего человечества, и в этом сила Индии", - сказал премьер.

По его мнению, стране в следующие 25 лет следует сконцентрироваться на развитии Индии, гордости своим наследием и силе в единстве, а также на устранении следов рабства.

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Версия на английском языке PM: India should become developed country within 25 years
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Hindistan 25 ildən sonra inkişaf etmiş ölkəyə çevriləcək”

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