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Премьер Индии совершит визит в Россию

Премьер Индии совершит визит в Россию Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля приедет в Москву с однодневным визитом.
Другие страны
25 июня 2024 г. 09:45
Премьер Индии совершит визит в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля приедет в Москву с однодневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает The Tribune.

Как отмечает издание, поездка индийского премьера имеет важное значение, поскольку она состоится вскоре после того, как Моди возглавил правительство в рамках третьего срока.

Выборы в Индии проходили 44 дня - с 19 апреля по 1 июня. Правящая партия "Бхаратия джаната парти" заняла в парламенте 300 мест из 543, оппозиционный блок - 230 мест. Для правящей партии этот результат стал наихудшим за последние 15 лет.

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Версия на английском языке India's Modi to visit Moscow on July 8
Версия на азербайджанском языке Hindistanın Baş naziri Rusiyaya səfər edəcək

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