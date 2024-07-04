О нас

Премьер Индии совершит первый визит в РФ после переизбрания на выборах

Премьер Индии совершит первый визит в РФ после переизбрания на выборах Премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля.
Другие страны
4 июля 2024 г. 15:00
Премьер Индии совершит первый визит в РФ после переизбрания на выборах

Премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отметим, это первый визит Моди в Россию после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за ситуации вокруг турецкого футболиста
МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за ситуации вокруг турецкого футболиста
4 июля 2024 г. 14:29
ЕК вводит пошлины до 37,6% на китайские электромобили
ЕК вводит пошлины до 37,6% на китайские электромобили
4 июля 2024 г. 14:16
Минобороны Литвы потратит 36 млн евро на закупку дронов
Минобороны Литвы потратит 36 млн евро на закупку дронов
4 июля 2024 г. 13:53
Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС
Премьер: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС
4 июля 2024 г. 13:45
СМИ: Нетаньяху и Байден обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС
СМИ: Нетаньяху и Байден обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС
4 июля 2024 г. 13:38
СМИ: Союзники Макрона посоветовали ему замолчать после провала на выборах
СМИ: Союзники Макрона посоветовали ему замолчать после провала на выборах
4 июля 2024 г. 12:55
Генпрокуратура: Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Генпрокуратура: Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
4 июля 2024 г. 11:50
В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по 50 военным объектам в Газе
В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по 50 военным объектам в Газе
4 июля 2024 г. 11:21
Парламентские выборы начались в Великобритании
Парламентские выборы начались в Великобритании
4 июля 2024 г. 10:45
Польша предложила Литве совместно приобрести системы ПВО
Польша предложила Литве совместно приобрести системы ПВО
4 июля 2024 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi