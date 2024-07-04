Премьер Индии совершит первый визит в РФ после переизбрания на выборах

Премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля.

Премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8-9 июля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отметим, это первый визит Моди в Россию после вступления в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году.