Премьер Индии совершил полет на истребителе Tejas

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas.

Как передает Report, об этом глава индийского правительства написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Успешно прошел вылет на Tejas. Этот опыт невероятно обогатил меня и значительно укрепил мою уверенность в возможностях нашей страны", - написал он.

Истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited. На данный момент идет работа над новой модификацией истребителя Tejas Mk2.