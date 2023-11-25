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Премьер Индии совершил полет на истребителе Tejas

Премьер Индии совершил полет на истребителе Tejas Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 13:04
Премьер Индии совершил полет на истребителе Tejas

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил полет на легком истребителе индийского производства Tejas.

Как передает Report, об этом глава индийского правительства написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Успешно прошел вылет на Tejas. Этот опыт невероятно обогатил меня и значительно укрепил мою уверенность в возможностях нашей страны", - написал он.

Истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited. На данный момент идет работа над новой модификацией истребителя Tejas Mk2.

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Версия на английском языке Indian PM takes flight on Tejas fighter jet

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