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Премьер Индии предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского

Премьер Индии предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести прямые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 06:48
Премьер Индии предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину провести прямые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Я несколько раз говорил по телефону с президентами и Украины, и России. Я не только обратился к ним с призывом о мире, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с украинским президентом", - сказал Моди на онлайн-встрече с лидером США Джозефом Байденом.

Премьер Индии также отметил, что Индия потребовала беспристрастного разбирательства событий в украинском городе Буча. "Надеемся, что благодаря переговорам Россия и Украина выйдут на путь к миру", - добавил глава индийского правительства.

Моди также напомнил, что индийская сторона направила лекарства и другие медицинские материалы на Украину и в соседние страны. "По просьбе Украины мы отправим очередную партию лекарств в ближайшее время", - указал премьер-министр Индии.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanın Baş naziri Putini Zelenski ilə birbaşa danışıqlara dəvət edib

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