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Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена

Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 10:10
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Индия предлагает сделать Африканский союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский союз - присоединиться к G20", - заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита G20.

После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены "Большой двадцатки" и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.

В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе.

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