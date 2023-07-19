Премьер Индии поблагодарил США за возвращение предметов искусства

Глава правительства Индии Нарендра Моди в среду выразил благодарность США за возвращение 105 предметов индийского искусства, вывезенных из страны контрабандным путем и выставленных на американских аукционах.

Глава правительства Индии Нарендра Моди в среду выразил благодарность США за возвращение 105 предметов индийского искусства, вывезенных из страны контрабандным путем и выставленных на американских аукционах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of India.

"Возвращение этих сокровищ сделает каждого индийца счастливее. Я благодарен США за это. Эти драгоценные артефакты имеют огромное историческое и религиозное значение. Они связаны с богатой историей Индии", - приводит слова премьера республики газета The Times of India.

105 предметов искусства были переданы на этой неделе властями США генконсульству Индии в Нью-Йорке. Среди них артефакты, относящиеся к II веку до н. э. Генконсульство отметило в Twitter, что передача Индии культурных ценностей произошла вскоре после состоявшегося в июне визита Моди в США.

В 2021-2022 годах США возвратили Индии 557 предметов искусства, похищенных в разное время из ее храмов и вывезенных для продажи за океан. Их общая стоимость составляла $19 млн.

Похищенные раритеты, представляющие художественную и историческую ценность, были конфискованы таможенными властями Соединенных Штатов и прокуратурой Манхэттена в ходе расследования уголовного дела о контрабанде из Индии и стран Юго-Восточной Азии десятков тысяч предметов древнего искусства.