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Премьер Индии отправится с официальным визитом в США

Премьер Индии отправится с официальным визитом в США Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет 20 июня в Нью-Йорк, откуда позже на этой неделе отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
20 июня 2023 г. 05:54
Премьер Индии отправится с официальным визитом в США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет 20 июня в Нью-Йорк, откуда позже на этой неделе отправится в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

Ожидается, что Моди также посетит авиабазу Эндрюс, где встретится с группой американцев индийского происхождения.

Премьер Индии 21 июня примет участие в праздновании Международного дня йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После этого Моди направится в Вашингтон. По информации индийских СМИ, вечером он приглашен на небольшой частный ужин с четой Байденов, однако официального подтверждения этого нет.

В четверг, 22 июня, в Белом доме пройдет официальная торжественная церемония приветствия Моди. На нее приглашены более 1 тысячи человек. Затем Моди и Байден проведут переговоры, после которых отправятся в Конгресс США, где индийский премьер выступит с речью.

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