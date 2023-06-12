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Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития

Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития Страны "Большой двадцатки" должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития.
Другие страны
12 июня 2023 г. 10:23
Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития

Страны "Большой двадцатки" должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития.

Целями в области устойчивого развития называется план из 17 взаимосвязанных целей, разработанных Генассамблеей ООН в 2015 году в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".

"Наши усилия должны быть всеобъемлющими, инклюзивными, справедливыми и устойчивыми. Мы должны увеличить инвестиции в достижение целей устойчивого развития и найти решения для устранения долговых рисков, с которыми сталкиваются многие страны. Многосторонние финансовые учреждения следует реформировать, чтобы расширить критерии отбора, обеспечив доступность финансирования для нуждающихся", - заявил Моди.

Он призвал министров стран G20 изучить опыт Индии, которая превратила более 100 слаборазвитых районов страны в катализаторы роста, и подчеркнул необходимость цифровизации и демократизации технологий.

Он также призвал министров разработать "жизненные принципы" в сфере борьбы с изменением климата и принять план действий по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

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Версия на английском языке Indian PM opens ministerial meeting of G20 countries on issues of development

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