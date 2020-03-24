​Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о продолжении общенациональной блокировки с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Моди в обращении к жителям страны.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня - 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой".

"Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год", - отметил Моди.

Согласно данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране COVID-19 заразились 476 человек, 10 из них умерли, выздоровели и выписаны из больниц 40 человек.