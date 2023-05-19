Премьер Индии и президент Украины проведут переговоры на саммите G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии. Это будет первое личное общение между ними после начала боевых действий России в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии. Это будет первое личное общение между ними после начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал Wion.

В ходе встречи они обсудят ситуацию в Украине и пути дальнейшего сотрудничества.

"Переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на поиске дипломатических решений для снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе", - сообщил телеканал.