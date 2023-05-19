О нас

Премьер Индии и президент Украины проведут переговоры на саммите G7

Премьер Индии и президент Украины проведут переговоры на саммите G7 Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии. Это будет первое личное общение между ними после начала боевых действий России в Украине.
Другие страны
19 мая 2023 г. 12:57
Премьер Индии и президент Украины проведут переговоры на саммите G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Японии. Это будет первое личное общение между ними после начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал Wion.

В ходе встречи они обсудят ситуацию в Украине и пути дальнейшего сотрудничества.

"Переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на поиске дипломатических решений для снижения напряженности и восстановления стабильности в регионе", - сообщил телеканал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Indian PM, Ukraine’s president to hold talks at G7 summit

Другие новости из категории

Глава ЕК предложила G7 согласовать финподдержку Украины после 2023 года
Глава ЕК предложила G7 согласовать финподдержку Украины после 2023 года
19 мая 2023 г. 12:49
Глава ЕК на саммите G7 выступила против равноправных переговоров РФ и Украины
Глава ЕК на саммите G7 выступила против равноправных переговоров РФ и Украины
19 мая 2023 г. 12:28
Reuters: Страны G7 вводят санкции для повышения издержек РФ и тех, кто ее поддерживает
Reuters: Страны G7 вводят санкции для повышения издержек РФ и тех, кто ее поддерживает
19 мая 2023 г. 12:11
СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером
СМИ: Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии в субботу вечером
19 мая 2023 г. 12:01
Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины
Сунак: Западные страны не отступят от своей позиции по поддержке Украины
19 мая 2023 г. 11:49
Австралия вводит санкции в отношении Росатома, Роснефти и Северстали
Австралия вводит санкции в отношении "Росатома", "Роснефти" и "Северстали"
19 мая 2023 г. 11:32
Лондон назвал условие разморозки российских госактивов в британской юрисдикции
Лондон назвал условие разморозки российских госактивов в британской юрисдикции
19 мая 2023 г. 11:01
На юге КНР 11 человек погибли в результате падения автомобиля со скалы
На юге КНР 11 человек погибли в результате падения автомобиля со скалы
19 мая 2023 г. 10:38
Британия ввела санкции против связанных с Росатомом компаний, ряда банков
Британия ввела санкции против связанных с "Росатомом" компаний, ряда банков
19 мая 2023 г. 10:32
СМИ: Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине
СМИ: Администрация Байдена разрешит союзникам поставки F-16 Украине
19 мая 2023 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi