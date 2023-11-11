Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Полиция Хорватии проинформировала в субботу, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, управлявший джипом, получил ушиб головного мозга и еще ряд травм и был доставлен сначала в больницу в Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек.

Прокуратура заявила, что ДТП произошло, когда водитель легкового авто начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра с учетом погоды и условий на трассе, в итоге джип столкнулся с комби. Как заявила заместитель окружного прокурора Вуковара Биляна Лубурич, скорости машин пока не установлены, также ожидаются результаты анализов водителей на алкоголь в крови.

"Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности", - приводит слова премьера Хорватии.

Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы минобороны и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей.