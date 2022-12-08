Премьер Хорватии: Совет ЕС одобрил присоединение страны к Шенгену с 1 января

"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции - с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения".

"Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции - с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения".

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter.

В ноябре Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену и рекомендовала Совету Евросоюза одобрить данное решение.

В пресс-релизе на официальном сайте ЕК уточнялось, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты внешних границ и эффективного правоохранительного сотрудничества. Предполагается, что вхождение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенген также облегчит деловые контакты.