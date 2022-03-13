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Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО

Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО Падение беспилотника на окраине Загреба продемонстрировало плохую реакцию стран НАТО на вхождение в воздушное пространство Североатлантического альянса.
Другие страны
13 марта 2022 г. 06:14
Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО

Падение беспилотника на окраине Загреба продемонстрировало плохую реакцию стран НАТО на вхождение в воздушное пространство Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на Agence France Presse, такое мнение выразил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

"Очевидно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни своевременное и быстрое общение с другими странами", - цитирует Пленковича агентство. Он также призвал к укреплению и активизации сотрудничества внутри альянса при таких ситуациях.

"Это воздушное пространство НАТО, Румынии, Венгрии и Хорватии, и мы не можем больше терпеть такую ситуацию. Такое не должно повториться. Это была очевидная угроза, на которую нужно было реагировать", - сказал премьер.

По его словам, беспилотник, запущенный с территории Украины, пролетел через воздушное пространство Румынии и Венгрии, а после семи минут полета над Хорватией разбился около Загреба.

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