Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО

Падение беспилотника на окраине Загреба продемонстрировало плохую реакцию стран НАТО на вхождение в воздушное пространство Североатлантического альянса.

Падение беспилотника на окраине Загреба продемонстрировало плохую реакцию стран НАТО на вхождение в воздушное пространство Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на Agence France Presse , такое мнение выразил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

"Очевидно, что реакция не была хорошей, ни оценка уровня опасности, ни своевременное и быстрое общение с другими странами", - цитирует Пленковича агентство. Он также призвал к укреплению и активизации сотрудничества внутри альянса при таких ситуациях.

"Это воздушное пространство НАТО, Румынии, Венгрии и Хорватии, и мы не можем больше терпеть такую ситуацию. Такое не должно повториться. Это была очевидная угроза, на которую нужно было реагировать", - сказал премьер.

По его словам, беспилотник, запущенный с территории Украины, пролетел через воздушное пространство Румынии и Венгрии, а после семи минут полета над Хорватией разбился около Загреба.