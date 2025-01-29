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Премьер Хорватии анонсировал выделение Украине 12-го пакета военной помощи

Премьер Хорватии анонсировал выделение Украине 12-го пакета военной помощи Загреб в ближайшее время утвердит решение о выделении Киеву 12-го по счету пакета военной помощи.
Другие страны
29 января 2025 г. 17:15
Премьер Хорватии анонсировал выделение Украине 12-го пакета военной помощи

Загреб в ближайшее время утвердит решение о выделении Киеву 12-го по счету пакета военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Завтра на своем заседании правительство примет решение по очередному пакету военной помощи Украине, это будет наш 12-й пакет", - сказал глава кабинета министров Хорватии. По утверждению Пленковича, Киев "не ищет размещения хорватских солдат в Украине", а лишь "нуждается в экономической и военной поддержке".

В ходе визита в Киев в сентябре Пленкович заявлял, что совокупная стоимость помощи, выделенной Хорватией Украине, достигла €300 млн.

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