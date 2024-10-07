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Премьер Грузии подчеркнул важность углубления отношений с Азербайджаном

Премьер Грузии подчеркнул важность углубления отношений с Азербайджаном Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность дальнейшего углубления отношений с Азербайджаном.
Другие страны
7 октября 2024 г. 22:04
Премьер Грузии подчеркнул важность углубления отношений с Азербайджаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность дальнейшего углубления отношений с Азербайджаном.

Как передает Report, c соответствующим заявлением грузинский премьер выступил, представляя предвыборную программу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Он также назвал приоритетом урегулирование конфликта с РФ.

"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов", - отметил Кобахидзе.

Говоря о внешнеполитических планах властей на ближайшие четыре года, Кобахидзе назвал "важнейшей национальной задачей" перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Также премьер указал в качестве приоритетных задач углубление отношений с НАТО и стратегического партнерства с Китаем. Он заявил и о важности дальнейшего углубления отношений с соседними Арменией и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze Azərbaycanla əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

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