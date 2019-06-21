​Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации страны

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на фоне протестов у здания парламента в Тбилиси обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в попытке вывести страну из правовых рамок.

Об этом глава грузинского правительства заявил журналистам после прибытия в парламент, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал Бахтадзе.