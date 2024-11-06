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Премьер Грузии обратился к влиятельным лицам стран Запада

Премьер Грузии обратился к влиятельным лицам стран Запада Влиятельным лицам в западных странах не нравится, когда власти Грузии выступают в защиту своего суверенитета.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 00:18
Премьер Грузии обратился к влиятельным лицам стран Запада

Влиятельным лицам в западных странах не нравится, когда власти Грузии выступают в защиту своего суверенитета.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Пос ТВ".

"У нас особое отношение к суверенитету своей страны, независимости, национальной идентичности и ценностям. Есть какие-то влиятельные силы (на Западе - ред.), которые в конечном итоге оказывают такое влияние на конкретные решения, порождающие объективное ощущение несправедливости", - сказал грузинский премьер.

Напомним, что отношения ЕС, США с Грузией стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона "О прозрачности иностранного влияния". Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

Кобахидзе неоднократно призывал западных партнеров к дискуссии по поводу этого закона.

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