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Премьер Грузии назвал новый состав правительства

Премьер Грузии назвал новый состав правительства Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 10:20
Премьер Грузии назвал новый состав правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом было объявлен на брифинге, который провел Кобахидзе.

В составе правительства произошли три изменения. Они коснулось министерств иностранных дел, юстиции, окружающей среды и сельского хозяйства.

Таким образом, новой главой МИД стала Мака Бочоришвили, министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили. Соответственно Илья Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отар Шамугия больше не будут частью правительства.

Отметим, что сегодня состоится первое заседание парламента Грузии 11-го созыва.

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