Премьер Грузии назвал новый состав правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал новый состав правительства, который будет представлен парламенту.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом было объявлен на брифинге, который провел Кобахидзе.

В составе правительства произошли три изменения. Они коснулось министерств иностранных дел, юстиции, окружающей среды и сельского хозяйства.

Таким образом, новой главой МИД стала Мака Бочоришвили, министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили. Соответственно Илья Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отар Шамугия больше не будут частью правительства.

Отметим, что сегодня состоится первое заседание парламента Грузии 11-го созыва.