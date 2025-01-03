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Премьер Гренландии подчеркнул стремление к независимости от Дании

Премьер Гренландии подчеркнул стремление к независимости от Дании Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что остров Гренландия должен стремиться к независимости от Дании.
Другие страны
3 января 2025 г. 17:09
Премьер Гренландии подчеркнул стремление к независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что остров должен стремиться к независимости от Дании.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами",-отметил Эгеде.

Он добавил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии, но не уточнил, когда может быть проведено соответствующее голосование.

Как отмечает Reuters, такие высказывания стали существенным изменением риторики вокруг будущего арктического острова.

Гренландия являлась датской колонией до 1953 года. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 году получила право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.

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