Премьер Греции: Зерновая сделка должна быть возобновлена немедленно

Черноморская зерновая инициатива, о выходе из которой Россия заявила 17 июля, должна быть возобновлена немедленно.

Черноморская зерновая инициатива, о выходе из которой Россия заявила 17 июля, должна быть возобновлена немедленно.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Москва использовала природный газ как оружие, вызвав международный энергетический кризис и инфляцию. К тому же недавно она прекратила Черноморскую зерновую инициативу и дополнила таким образом свое давление на мировые цены на продовольствие", - сказал К.Мицотакис.

По его словам, последствия войны не ограничиваются границами континента, а затрагивают всю планету.

Кроме этого, Мицотакис заявил о готовности Греции поддержать европейский путь Киева, продолжать оказывать гуманитарную и оборонную поддержку и участвовать в послевоенном восстановлении Украины.