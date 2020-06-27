​Премьер Греции заявил о полном контроле ситуации с COVID-19 в стране

Вакцина против COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом, распространяться по всему миру без использования во имя прибыли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе всемирной конференции по международной инициативе Coronavirus Global Response, которая проводится при поддержке организации Global Citizen.

По его словам, угроза всему миру должна получить глобальный ответ.

Греция выделила 3 миллиона евро на кампанию "Глобальный ответ на коронавирус", которая направлена на обеспечение равного доступа к диагностике и лечению нового коронавируса, а также на разработку вакцины с доступной для всех ценой. По состоянию на утро субботы, инициатива, выдвинутая Европейской комиссией, привлекла 9,8 млрд евро, благодаря участию десятков стран, учреждений и организаций, сообщила пресс-служба премьера.

Мицотакис в своём выступлении сослался на успешный ответ Греции на первую волну пандемии, что позволило постепенно вернуться к нормальной жизни.

"Приняв быстрые и решительные меры, мы здесь, в Греции, смогли преодолеть первую атаку вируса, вызывающего COVID-19. Хотя мы также понесли потери, к счастью, их было относительно немного, и число новых случаев остается полностью под контролем",- сказал премьер.

По его словам, общество и экономика возвращаются к своим нормальным ритмам.

"Однако мы должны сохранять бдительность. Мы также должны надеяться, что лечение и вакцина COVID-19 будут разработаны в ближайшем будущем. Поэтому мы активно участвуем во Всемирном саммите по вакцинам против COVID-19. И когда наука сделает свое дело, мы будем на переднем крае борьбы за то, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом, а не просто средством получения прибыли",- сказал Мицотакис.

"Вакцина должна быть доступна во всех уголках мира и быть доступной для всех. Когда угроза затрагивает весь мир, она также должна решаться глобально",- заявил премьер Греции.