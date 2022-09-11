Премьер Греции заявил, что готов к встрече с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет газета "Катимерини".

Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.

В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее.

Напомним, что ранее береговая охрана Греции обстреляла в международных водах вблизи турецкой провинции Чанаккале грузовое судно Anatolian под флагом Коморских островов. Пострадавших нет. На борту судна находились шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали, пять граждан Азербайджана и трое граждан Турции.