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Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии

Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии

Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha.

По словам премьера, плохо, что Греция не была приглашена на саммит в Берлине по ливийскому урегулированию. Он сказал, что Греция не согласится на политическое решение в Ливии без учета ее требования.

Премьер сказал, что отправил письма всем коллегам в Евросоюз, председателю Еврокомиссии и председателю Европейского совета, а в пятницу поговорит по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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