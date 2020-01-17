Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии

Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Alpha.

По словам премьера, плохо, что Греция не была приглашена на саммит в Берлине по ливийскому урегулированию. Он сказал, что Греция не согласится на политическое решение в Ливии без учета ее требования.

Премьер сказал, что отправил письма всем коллегам в Евросоюз, председателю Еврокомиссии и председателю Европейского совета, а в пятницу поговорит по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.