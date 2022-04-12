Премьер Греции распорядился ускорить программу поиска и эксплуатации углеводородов в море

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис распорядился во вторник ускорить программу разведки и эксплуатации углеводородов в Ионическом море и около острова Крит

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис распорядился ускорить программу разведки и эксплуатации углеводородов в Ионическом море и около острова Крит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства объявил на встрече в офисе компании Hellenic Hydrocarbon Management Company с участием ее руководства, а также администрации нефтяной компании Hellenic Petroleum.

По сообщению греческого государственного телеканала ERT-1, Мицотакис объявил на встрече о повышении статуса работ по разведке углеводородов до проектов национального значения.

Как сообщает греческий новостной портал In.gr, премьер-министр поставил ряд задач с целью возобновления разведки углеводородов с учетом проблемы потребностей страны в достаточном количестве энергоресурсов, вызванной событиями в Украине. Во-первых, требуется ускорить программы разведки и эксплуатации углеводородов. Во-вторых, нужно получить четкое представление о наличии потенциальных месторождений природного газа к концу 2023 года, а также о том, можно ли их эксплуатировать, приводит портал указания главы правительства.