Премьер Греции: Пришло время откалибровать наши отношения с Турцией

Греция видит возможности для ослабления напряженности в отношениях с Турцией, что потенциально может решить спор вокруг морских границ двух стран.

Греция видит возможности для ослабления напряженности в отношениях с Турцией, что потенциально может решить спор вокруг морских границ двух стран.

Как передает Report, об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Я думаю, что пришло время откалибровать наши отношения с Турцией после четырех трудных лет", – сказал он.

Греческий премьер, чья партия одержала убедительную победу на выборах в прошлом месяце, призвал к разработке "дорожной карты" для разрядки напряженности. По его словам, это поможет найти способ решить то, что Греция считает главной нерешенной проблемой в отношениях с Турцией - это вопрос демаркации морских зон в Эгейском и Средиземном морях.

В 2020 году отношения между двумя странами испортились, а "оттаяли" в этом году после того, как Греция одной из первых оказала помощь после землетрясения, унесшего жизни более 50 тыс. человек в Турции.