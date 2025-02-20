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Премьер Греции: Европа должна выстроить собственную оборонную политику

Премьер Греции: Европа должна выстроить собственную оборонную политику Европа должна выстроить собственную оборонную политику в свете геополитических событий, а также смены позиции США по Украине.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 11:32
Премьер Греции: Европа должна выстроить собственную оборонную политику

Европа должна выстроить собственную оборонную политику в свете геополитических событий, а также смены позиции США по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Последние события и смена позиции Соединенных Штатов теперь обязывают нас не только посмотреть правде в глаза, но и двигаться с очень высокой скоростью и реализовывать решения, которые мы уже давно обсуждаем", - сказал он.

Мицотакис отметил, что Европа должна разработать оборонную политику, которая позволит ей развить собственную силу сдерживания и сократить зависимость от США.

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