Премьер Греции: Европа должна выстроить собственную оборонную политику

Европа должна выстроить собственную оборонную политику в свете геополитических событий, а также смены позиции США по Украине.

Европа должна выстроить собственную оборонную политику в свете геополитических событий, а также смены позиции США по Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Последние события и смена позиции Соединенных Штатов теперь обязывают нас не только посмотреть правде в глаза, но и двигаться с очень высокой скоростью и реализовывать решения, которые мы уже давно обсуждаем", - сказал он.

Мицотакис отметил, что Европа должна разработать оборонную политику, которая позволит ей развить собственную силу сдерживания и сократить зависимость от США.